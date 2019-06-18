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HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör operasyonu! 30 kişi gözaltında

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüphelinin büyük bir bölümünün, HDP'nin Gençlik Meclisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 12:06
HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör operasyonu! 30 kişi gözaltında

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin büyük bir bölümünün HDP'nin Gençlik Meclisi üyesi olduğu, bazılarının adreslerinde ruhsatsız çok sayıda silah ile patlayıcı madde ve ateşleme fünyesi ele geçirildiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlenen ve 30 şüphelinin  gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şüphelilerin büyük bir bölümünün HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok  sayıda mermi ve fişek, 655 gram patlayıcı madde, 281 ateşleme fünyesi, çok sayıda  örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

PKK operasyonu havadan görüntülendi.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma  kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 7'si 18 yaşından küçük 35 şüpheliden  30'u dün yakalanmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör  örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart  ve afiş asıp, duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve  örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai  fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:06
  1. Niğde
  2. Mardin
  3. Antalya
  4. Adana
  5. HDP'nin gençlik meclisi
  6. PKK operasyonu
  7. Terör operasyonları
  8. gözaltılar var
  9. Terörle Mücadele

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