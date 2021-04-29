HDP'nin Ermeni milletvekiline tokat gibi cevap: Sizin de milletvekili olabileceğiniz daha özgür bir ülke var mı?

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HDP'nin Ermeni Milletvekili Garo Paylan, 24 Nisan'da, TBMM Başkanlığı'na sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınması için kanun teklifi verdi. Bununla da yetinmeyen Ermeni Milletvekili, twitter hesabından toplumun sinir uçları ile oynamayı sürdürdü. HDP'li Paylan, "106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz." dedi.

'Böyle bir özgürlük hangi ülkede var?'

HDP'nin Ermeni Milletvekili Paylan'a tepki yağarken, ona tokat niteliğinde bir cevap ise Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene'den geldi. Ülkemizi soykırımcılıkla suçlayan Ermeni Paylan'ın mesajını alıntılayarak, şunları söyledi: "Garo Bey, ben de önemli bir detay ekleyeyim. Şu 'faşist, soykırımcı' dediğiniz Türkiye'de siz de 'milletvekili' olabiliyor, hatta üzerine şöyle bir tweet bile atabiliyorsunuz. Böyle bir özgürlük hangi ülkede var?"