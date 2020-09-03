  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP’nin ‘Barış Günü’ provokasyonu engellendi
Gündem

HDP’nin ‘Barış Günü’ provokasyonu engellendi

Dünyayı saran salgın nedeniyle milli bayramların bile kutlanmasına sınırlamalar getirilirken, terör örgütünün siyasi uzantısı 1 Eylül Barış Günü’nü PKK propagandasına alet etmek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:54:00 -
HDP’nin ‘Barış Günü’ provokasyonu engellendi

 Göksel Çağlav  Ankara 

Dünya Sağlık Örgütü, uzmanlar ve akademisyenlerin salgının yayılmasını engellemek için sürekli tekrarladığı, ‘maske, mesafe ve hijyen’ uyarılarını hiçe sayan ve şuursuzca Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi birçok kentte sokağa çıkan HDP ve terör destekçilerine polis izin vermedi.

Her fırsatta polisi halkla karşı karşıya getirerek kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen PKK’nın siyasi uzantısı, “İnsan zinciri” adı altında Türkiye genelinde çeşitli provokasyonlara imza atmaya çalıştı. İl Pandemi Kurullarının önerisi doğrultusunda valiliklerin aldığı kısıtlama kararları çerçevesinde, “İnsanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca vatandaşlarımızın sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında azami hassasiyeti göstermeleri” kararları verilirken HDP, DEAŞ’ın Ankara Gar’ı önünde gerçekleştirdiği gar saldırısını bahane ederek topluca anma töreni düzenlemeye kalktı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, grubun dağılması konusunda uyarılar yaparken sadece HDP’li milletvekillerin alana girmesini istedi. Gerginlik sırasında uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Türkiye’ye yaymaya çalıştı

Pandemi önlemleri sadece Ankara ve İstanbul’da değil birçok ilde de delinmeye çalışıldı. Diyarbakır ve Urfa gibi illerde de HDP’nin öncülüğünde, HDP milletvekilleri, il yöneticileri, Demokratik Bölgeler Partisi il ve ilçe yöneticileri, Demokratik Toplum Kongresi, Özgür Kadın Hareketi, Barış Anneleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi gibi terör seviciler, Öcalan tişörtleriyle eylemlere katılırken, Türkiye’nin teröristlere karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonların durdurulması ve bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen sloganlar atıldı. Polisin aldığı önlemler çevresinde birçok ilde yapılmak istenen gösterilere izin verilmedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı