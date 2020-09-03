HDP’nin ‘Barış Günü’ provokasyonu engellendi

Göksel Çağlav Ankara

Dünya Sağlık Örgütü, uzmanlar ve akademisyenlerin salgının yayılmasını engellemek için sürekli tekrarladığı, ‘maske, mesafe ve hijyen’ uyarılarını hiçe sayan ve şuursuzca Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi birçok kentte sokağa çıkan HDP ve terör destekçilerine polis izin vermedi.

Her fırsatta polisi halkla karşı karşıya getirerek kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen PKK’nın siyasi uzantısı, “İnsan zinciri” adı altında Türkiye genelinde çeşitli provokasyonlara imza atmaya çalıştı. İl Pandemi Kurullarının önerisi doğrultusunda valiliklerin aldığı kısıtlama kararları çerçevesinde, “İnsanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca vatandaşlarımızın sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında azami hassasiyeti göstermeleri” kararları verilirken HDP, DEAŞ’ın Ankara Gar’ı önünde gerçekleştirdiği gar saldırısını bahane ederek topluca anma töreni düzenlemeye kalktı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, grubun dağılması konusunda uyarılar yaparken sadece HDP’li milletvekillerin alana girmesini istedi. Gerginlik sırasında uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Türkiye’ye yaymaya çalıştı

Pandemi önlemleri sadece Ankara ve İstanbul’da değil birçok ilde de delinmeye çalışıldı. Diyarbakır ve Urfa gibi illerde de HDP’nin öncülüğünde, HDP milletvekilleri, il yöneticileri, Demokratik Bölgeler Partisi il ve ilçe yöneticileri, Demokratik Toplum Kongresi, Özgür Kadın Hareketi, Barış Anneleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi gibi terör seviciler, Öcalan tişörtleriyle eylemlere katılırken, Türkiye’nin teröristlere karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonların durdurulması ve bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen sloganlar atıldı. Polisin aldığı önlemler çevresinde birçok ilde yapılmak istenen gösterilere izin verilmedi.