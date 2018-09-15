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HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

Son dönemlerde ağır darbeler alan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, provokasyon için gözünü 3. Havalimanı'na dikti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:09

YENİAKİT.COM.TR   Türkiye'nin son dönemlerde yaptığı büyük projelerinin önünü kesmek isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP), 3. Havalimanı'nda bazı işçilerin servis probleminden dolayı yaptığı gösteriyi provokasyona dönüştürüldü.

İşçilerin servis yetersizliği için tepki göstermesiyle başlayan olayları HDP'li vekiller provokasyon için fırsat bildi. Sosyal medya üzerinden başlatılan provokasyona terör örgütüne yakın hesaplar da destek verdi.

"İŞ HDP MİTİNGİNE DÖNDÜ"

Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan paylaşımda bir işçinin mesajları ise yaşanan provokasyonu net bir şekilde gözler önüne serdi.

İşçi mesajında, şu ifadelere yer verdi: 

Ben 2 yıldır buradayım, gurbetçiyim. Mersin Tarsus'tan geldim. İşimden memnunum, iş çok güzel. Burada şöyle bir şey duyuyorum, 'bazı siyaset olayı oluyor' burası siyaset yeri değil, burası işyeri... Reisimizin sayesinde bu büyük projeyi bitireceğiz Allah'ın izniyle.

Provokasyon için alana giden vekiller, işçilerle konuşsa da amacına ulaşamadı.

İŞÇİLERLE GÖRÜŞEN İGA’DAN BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle bir araya gelerek gündelik hayatlarına ilişkin bazı talep ve sorunlarını dinlemiştir. Samsunlu, yapılan görüşme sonucunda yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmaların başlatılmış olduğunu ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınacağını belirtmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

İGA Havalimanı İşletmesi

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:09
  1. Mersin
  2. Kadri Samsunlu
  3. İstanbul Yeni Havalimanı
  4. İGA
  5. HDP

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