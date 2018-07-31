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HDP'lilerden TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Grup başkanvekilleri Ayhan Bilgen ve Fatma Kurtulan ile birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a ziyarette bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 15:17
HDP'lilerden TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunan HDP'liler, Yıldırım'ın makamında yaklaşık 40 dakika kaldı.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Temelli, Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi sonrasında bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini, 27. Yasama Dönemi'nin tüm parlamento için hayırlara vesile olmasını temenni ettiklerini belirtti.

'DEMOKRASİNİN ÖNEMİNİ VURGULADIK'

Yıldırım'a, 27. Yasama Dönemi'nden beklentilerini ilettiklerini ifade eden Temelli, şöyle konuştu:

"TBMM Başkanı Yıldırım'a, 27. Dönem'de buradan çıkaracağımız sonuçların olduğunu, Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasi konusunda parlamento zemininin önemini vurguladık."

Temelli, demokrasi açısından HDP olarak mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Görüşmede, toplumun tüm kesimlerinin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdiklerini anlatan Temelli, halkın Meclisi olarak gördükleri TBMM'de yasakların olmaması hususuna değindiklerini söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:17
  1. Hdp
  2. Binali Yıldırım
  3. TBMM

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