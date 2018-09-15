HDP'liler yeni havalimanında prvokasyon peşinde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla gerçekleştirilen mega projelerden biri de 3. Havaalanı. Açılışına sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı'nda işçiler eylem düzenledi. İşçilerle yapılan görüşmeler sonrası anlaşmaya varıldı.

HDP'Lİ PROVOKATÖR VEKİLLER

Havaalanının yapım sürecinde projeye engel olabilmek için elinden geleni yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de hemen harekete geçti.

Provokasyon için alana giden vekiller, işçilerle konuşsa da amacına ulaşamadı.