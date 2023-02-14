HDP’liler neye uğradıklarını şaşırdılar! Kürt amca Garo Paylan'ı rezil etti
HDP Diyarbakır Garo Paylan, yaşlı bir vatandaşın fotoğrafını çekip, "Devlet burada yok" mesajı paylaşınca, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Yaşlı adan HDP'liler, "Devlet bize bakıyor. Siz neye yarıyorsunuz burada? Dağılın başımızdan" diye isyan etti.
Yeniakit.com.tr
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmak için kenetlenirken, muhalefet ise bölgedeki insanların acısı üzerinden siyaset yapıyor.
HDP Diyarbakır Milletvekili Ermeni Garo Paylan, Diyarbakır'ı ziyaretinde yaşlı bir vatandaşın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından, "Devlet bölgeye yardım etmiyor" mesajı paylaştı.
Fotoğrafı Ermeni Paylan tarafından çekilen yaşlı adam, HDP'lilerin hiç beklemediği bir tepki gösterdi.
HDP'lilere, "Dağılın başımızdan" diye isyan eden Diyarbakırlı yaşlı adam, "Sen kimsin benim fotoğrafı mı çekiyorsun? Devlet bize bakıyor. Ekmeğimizi de suyumuzu da veriyor. Siz neye yarıyorsunuz burada? Ben Kürdüm ama sizin gibi değilim." tepkisi gösterdi.