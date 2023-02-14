HDP’liler neye uğradıklarını şaşırdılar! Kürt amca Garo Paylan'ı rezil etti

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmak için kenetlenirken, muhalefet ise bölgedeki insanların acısı üzerinden siyaset yapıyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ermeni Garo Paylan, Diyarbakır'ı ziyaretinde yaşlı bir vatandaşın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından, "Devlet bölgeye yardım etmiyor" mesajı paylaştı.

Fotoğrafı Ermeni Paylan tarafından çekilen yaşlı adam, HDP'lilerin hiç beklemediği bir tepki gösterdi.

HDP'lilere, "Dağılın başımızdan" diye isyan eden Diyarbakırlı yaşlı adam, "Sen kimsin benim fotoğrafı mı çekiyorsun? Devlet bize bakıyor. Ekmeğimizi de suyumuzu da veriyor. Siz neye yarıyorsunuz burada? Ben Kürdüm ama sizin gibi değilim." tepkisi gösterdi.