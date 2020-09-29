HDP’li vekillerden polise hakaret!

HDP'li isimler, Ankara Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde Kobani olayları nedeni ile gözaltına alınan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’e destek olmak için bölge milletvekilleri ile Kars'a geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleri ile birlikte Iğdır üzerinden karayolu ile Kars’a geldi.

Önce partisini ziyaret eden Buldan, daha sonra Belediye Başkanlığı’na gitmek için HDP İl Başkanlığı önünde bulunan caddeye çıktı.

Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı ve kalabalığı Kars Valiliği’nin almış olduğu kısıtlamalar hakkında ikaz etti.

Polis ayrıca, Pervin Buldan ve yanındakilerden bazılarına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için yardım etti.

Polise hakaret etti!

Fakat HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, milletvekili olduğunu söyleyerek "terbiyesiz" şeklinde skandal bir ifade kullanıp hakaret etme küstahlığında bulundu.

Bir diğer HDP’li ise "Kaç kişi geçiyorsunuz" diye uyarıda bulunan polise, "Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" şeklinde çıkıştı.

O anlar anbean kameralara yansırken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve yanındakiler ardından polis önlemleri altında yürüyüp Metin Sözen Caddesi’nde bulunan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na geçti.

Buldan ve beraberindekiler burada bir müddet belediye başkan yardımcıları ile görüştü, ardından binadan ayrıldı.