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Gündem

HDP'li vekile soğuk duş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:25:00 -
HDP'li vekile soğuk duş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.

Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtildi.

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