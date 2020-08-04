HDP'li vekile soğuk duş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.
Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtildi.