HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı

HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan kişi ile arasında yaşanan kameralara böyle yansıdı. Nuran İmir, polislerle tartıştı, gözaltına engel olmaya çalıştı. HDP milletvekili, terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelinin cep telefonunu polislerden gizledi. Vekilin delili sakladığı o an kameralara yansıdı.

Şırnak'ta hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarıyla arama kararı bulunan Ercan Oğuz, Cizre'de HDP Milletvekili Nuran İmir'le birlikte görüldü. Milletvekili ve çevresindekileri durduran polis ekipleri, Oğuz'u gözaltına almak istedi. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, gözaltı kararına rağmen polislere engel olmaya çalıştı. Görevli memurlarla tartışan vekil, polisler fark etmeden şüphelinin cep telefonunu arka cebine attı. O anlar da haberciler tarafından görüntülendi.

Emniyete götürülen şüphelinin üzerinde cep telefonu bulunamayınca polis olay yerindeki görüntüleri inceledi. HDP'li vekilin el çabukluğuyla telefonu aldığı tespit edildi. Kısa süre sonra da milletvekili ceptelefonuyla birlikte yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç delillerini karartmak" suçlamasıyla HDP'li Nuran İmir hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma evrakı Meclis Başkanlığı'na gönderildi.