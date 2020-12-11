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Gündem HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı
Gündem

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı

Şırnak'ta polis, HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyince vekil ve polisler arasında tartışma yaşandı. Gözaltı kararına itiraz eden HDP'li vekil, polis fark etmeden şüphelinin cep telefonunu cebine attı. Ancak o anlarda kameralar kayıttaydı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:14:00 - 2020-12-11 16:24:04

HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan kişi ile arasında yaşanan kameralara böyle yansıdı. Nuran İmir, polislerle tartıştı, gözaltına engel olmaya çalıştı. HDP milletvekili, terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelinin cep telefonunu polislerden gizledi. Vekilin delili sakladığı o an kameralara yansıdı.

Şırnak'ta hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarıyla arama kararı bulunan Ercan Oğuz, Cizre'de HDP Milletvekili Nuran İmir'le birlikte görüldü. Milletvekili ve çevresindekileri durduran polis ekipleri, Oğuz'u gözaltına almak istedi. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, gözaltı kararına rağmen polislere engel olmaya çalıştı. Görevli memurlarla tartışan vekil, polisler fark etmeden şüphelinin cep telefonunu arka cebine attı. O anlar da haberciler tarafından görüntülendi.

Emniyete götürülen şüphelinin üzerinde cep telefonu bulunamayınca polis olay yerindeki görüntüleri inceledi. HDP'li vekilin el çabukluğuyla telefonu aldığı tespit edildi. Kısa süre sonra da milletvekili ceptelefonuyla birlikte yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç delillerini karartmak" suçlamasıyla HDP'li Nuran İmir hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma evrakı Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

 

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