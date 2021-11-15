HDP'li vekilden bebek katili Öcalan için skandal çağrı!

HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, "Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer. Bu da Öcalan’ın önünün açılmasıyla mümkün." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 3'üncü Olağanüstü Kongresini gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na Zeyyat Ceylan ve Gülistan Atasoy seçildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarının atıldığı kongrede konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK elebaşına özgürlük istedi.

"Çözüm Öcalan"

"Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer." ifadesini kullanan ve terörist elebaşından 'sayın' diye bahseden Öztürk, "Bu da Öcalan'ın önünün açılmasıyla mümkün. Putin ve Biden size derman olmaz." açıklamasında bulundu.

Öztürk, sözlerinin devamında "Öcalan sadece Kürt halkı için değil, Türkiye halkları, Ortadoğu için umuttur. Bugün dünya halkları Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyor. Bu gerçekliği görün. Diyalog dışında bir seçenek yok." diye konuştu.