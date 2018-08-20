HDP'li vekil rahat durmuyor! Arefe günü PKK'lı mezarını ziyaret etti

Daha önce hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, terör propagandasına devam ediyor.

TERÖRİST MEZARINA ZİYARET

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 1998 yılında yapılan terör operasyonunda öldürülen Agid Doğan kod adlı terörist Kenan Gezmez'in arefe günü mezarını ziyaret eden Tosun, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu..