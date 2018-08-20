HDP'li vekil rahat durmuyor! Arefe günü PKK'lı mezarını ziyaret etti
HDP'li vekil Remziye Tosun arefe günü 20 yıl önce öldürülen teröristin mezarını ziyaret etti. Remziye Tosun daha önce de Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesini ziyaret etmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı..20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:56
Daha önce hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, terör propagandasına devam ediyor.
TERÖRİST MEZARINA ZİYARET
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 1998 yılında yapılan terör operasyonunda öldürülen Agid Doğan kod adlı terörist Kenan Gezmez'in arefe günü mezarını ziyaret eden Tosun, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu..
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