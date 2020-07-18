HDP'li Tuma Çelik partisinden neden istifa etti?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM’ye gönderirken, HDP'den yapılan yazılı açıklamada Tuma Çelik'in partisinden istifa ettiği duyuruldu.

Tuma Çelik partisinden neden istifa etti?

Sabah'tan Kenan Kıran ve Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti:

Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un; 22 Temmuz Çarşamba günü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Tuma Çelik: “Partimin zarar görmemesi HDP’den istifa etme kararını aldım.” dedi. HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada “HDP Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur…” ifadelerine yer verildi.