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Siyaset HDP'li Tiryaki'den ortalığı karıştıracak sözler! 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir'
Siyaset

HDP'li Tiryaki'den ortalığı karıştıracak sözler! 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir'

Yeniakit Publisher
2023-04-23 20:35:00 - 2023-04-23 20:37:00

HDP Batman Milletvekili adayı Rüştü Tiryaki, katıldığı bir canlı yayında, "Kürt sorununun mimarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Bir Youtube kanalının canlı yayınında konuşan HDP Batman Milletvekili adayı Rüştü Tiryaki, ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak ifadeler kullandı.

"Kürt sorunu" açıklamasında bulunan Tiryakı, "Kürt sorununun mimarı bu Cumhuriyet'in kurucularıdır ve bunların başında da Cumhuriyet Halk Partisi geliyor." dedi.

HDP'li Tiryaki, sözlerinin devamında, "Kürtlerin varlığını inkarın temeli CHP döneminde atıldı." şeklinde konuştu.

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