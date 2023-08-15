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Gündem HDP'li terör sevici 30 yıl sonra cezaevinden çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı...
Gündem

HDP'li terör sevici 30 yıl sonra cezaevinden çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı...

Yeniakit Publisher
2023-08-15 21:38:00 -
HDP'li terör sevici 30 yıl sonra cezaevinden çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı...

HDP'li terör sevici Vezir Kaya, 25 yaşında girdiği cezaevinden 30 yıl sonra, 55 yaşında tahliye edildi.

1993 yılında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından "devletin birliği ve bütünlüğü bozmak" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Kaya, 30 yıl tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Kaya, tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’nden memleketi Batman'a gitti.

Vezir Kaya, HDP'li yakınları tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı.

Terör sevici HDP'nin Batman İl Başkanlığı’nın Twitter hesabından Kaya’nın tahliye edilmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Kaya’nın fotoğrafına yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 yıl 7 aydır tutsak olan Vezir Kaya özgürlüğüne kavuştu. Özgürlük mücadelesini aralıksız sürdüren Vezir Kaya’ya hoşgeldin diyoruz. Tüm tutsaklar özgür olana kadar mücadelemiz sürecek.

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