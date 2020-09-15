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Gündem HDP'li Sırrı Sakık'a terör örgütü propagandasından hapis cezası
Gündem

HDP'li Sırrı Sakık'a terör örgütü propagandasından hapis cezası

HDP'li Ağrı Eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne bilerek ya da isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:38:00 -
HDP'li Sırrı Sakık'a terör örgütü propagandasından hapis cezası

HDP'li Ağrı Eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 2015'te Tendürek Dağı'nda yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne bilerek ya da isteyerek yardım etmek' suçundan Ağrı 1’nci Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Tendürek Dağı'nda PKK'ya 'canlı kalkan' oldu

HDP'li Sırrı Sakık, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya karşı askeri operasyonların yapıldığı Tendürek Dağı'nda bir grup HDP'li milletvekili ile eylem yaptı. Burada yaptığı konuşmada Sırrı Sakık, terör örgütüne karşı başlatılan operasyonların durdurulması gerektiğini savundu. PKK'nın yuvalandığı ve 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edilen Tendürek Dağı'nda teröristlere 'canlı kalkan' olan Sakık yapılan askeri operasyonlar için, "Geçmişten bugüne kadar yüzlerce kez Kandil'i vurdunuz. Oralardan bir sonuç alınmayacağını bilmelisiniz." açıklamasında bulundu.

Teröristbaşı Öcalan'a 'sayın' dedi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için de 'sayın' kelimesini kullanan Sakık, "Sayın Öcalan'la başlamış olan bu 3 yılı aşkın süre içerisindeki barış ve müzakere masasının derhal hayat bulmasını istiyoruz." dedi.

Ağrı 1’nci Ceza Mahkemesi, Tendürek Dağı'nda yaptığı söylemlerinden dolayı HDP'li Sırrı Sakık hakkında terör propagandası ve terör örgütüne yardım yapmak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Sırrı Sakık'ın suç dosyası kabarık

Sırrı Sakık daha önce CHP'li seçmenleri hedef alarak 'Mustafa Kemal'in itleri' demişti.

2019'da Muş'da yaptığı mitingde ise teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmıştı.

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