0553 313 94 23

HDP’li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı işçilerden eylem

Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediyesi, dün 20 işçinin belediyeyle ilişkilerine son verdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:31
HDP’li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı işçilerden eylem

Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediyesi, dün 20 işçinin belediyeyle ilişkilerine son verdi. İşten çıkarılan vatandaşlar, belediyeye ait garajın giriş ve çıkışını kapatarak eylem başlattı.


HDP’li Silopi Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan vatandaşların belediyeyle ilişkilerine son verdi. Dün savcılıkta suç duyurusunda bulunan işçiler, bu sabah erken saatlerde belediye araçlarının bulunduğu garajın giriş ve çıkışını kapatarak eylem başlattı. İşçiler adına konuşan Mustafa Başak, mağdur olduklarını belirterek işlerini geri istedi. Başak, "Dün itibariyle ben dahil 20 arkadaşımızı hiçbir gerekçe göstermeden sebepsiz yere işlerimize son verildi. Neden böyle işten atıldığını bize hiçbir gerekçe göstermeden sebepsiz yere bizi ailelerimizi ve arkadaşlarımızı neden mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden, devletimizden destek bekliyoruz. Bizi ve ailemizi mağdur etmesinler. Bugün 20 kişiyi işten çıkarmışlarsa yarın peyderpey işten çıkarmalar devam edecek. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Arkadaşlarımızı bize destek amacıyla kontak kapatma eylemine girişmişlerdi. Biz burada bu eylemi yapıyoruz işimizi tekrar geri istiyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin, bizden sonra hiçbir arkadaşımız mağdur olmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı
    1. Kaymakam Taş trafik uygulamasına..
    2. Avni Örki Pamukkale Belediyesi..
    3. Bayram tatili başladı, İstanbul..
    4. Koyulhisar’da “Müftüler Toplantısı”
    5. Sinop 2019 Kurban bayramı namaz saati..
    6. Diyarbakır’da akıl almaz kaza
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Balıkesirspor'a FIFA'dan iyi haber
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    10. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    11. Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
    12. 30 metrelik minarenin yıkılma anı..
    13. "Anadolu'dan İzlenimler" sergisi..
    14. Orman yangını kısmen kontrol altına..
    15. Melih Gökçek’ten olay paylaşım:..
    16. Kaymakam Sırmalı, Kurban Bayramı..
    17. Kadınlar sokak ortasında birbirine..
    18. Suriye'de alıkonulan Kanadalı serbest..
    19. Milli Piyango ihalesi sonuçlandı
    20. Bayram tatiline çıkan sürücüler..
    21. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman yangını
    22. 2019 Siirt kurban bayramı namazı saat..
    23. Siirt Kurban Bayramı namaz saati 2019
    24. Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı
    25. Başkan Özcan, belediye personeli ile..
    26. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    27. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
    28. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    29. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    30. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!