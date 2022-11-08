  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Açtı ağzını yumdu gözünü! Davutoğlu medyasında Kılıçdaroğlu paniği

'Doları olan bitecek' diyen Necmettin Batırel yeni tahminini Türkiye'ye duyurdu: Dolar o rakamın altına düşecek

Çin savaşa hazırlanıyor! Çin-Tayvan sorunu: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin savaşa hazırlanmaya odaklanacak

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili çok ama çok kötü haber! 'Eyvah' dedirtecek gelişme ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk doğalgaz müşterisi belli oldu! 'Türkiye'den alacağız'

Alkol ve sigara için yeni yasaklar!

Size ne oluyor çakallar? Türkiye’nin sondajı AB’ye battı!

Emekli vatandaşları Türkiye'ye gelmeye başladı! Böylesi daha önce görülmedi

Cübbeli'nin sözleri Canan'ı hoplattı

‘Bu iyiye işaret değil’ Otomobil sektöründe kötü haber
Siyaset HDP'li Semra Güzel hakkında karar verildi! Milletvekilliği düşüyor
Siyaset

HDP'li Semra Güzel hakkında karar verildi! Milletvekilliği düşüyor

Sahte pasaport ve kimlikle, kılık değiştirerek yurt dışına firar etmek üzere Edirne'ye giderken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel hakkındaki devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki karar, Karma Komisyon'a havale edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:06:00 -
HDP'li Semra Güzel hakkında karar verildi! Milletvekilliği düşüyor

 Yeniakit.com.tr 

Yurt dışına firar etmek üzere Edirne'ye giderken yakalan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık sebebi ile milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan TBMM Hazırlık Komisyonu'ndaki görüşme tamamlandı. Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için karar vererek dosyayı Karma Komisyon'a havale etti.

Toplantıya, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmazken, komisyon oy birliğiyle Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

Komisyonun CHP’li üyesi Rafet Zeybek de dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Ne olmuştu?

Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile dağda çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla iki fezleke hazırlandı.

Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırıldı.

Güzel, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla güvenlik güçlerinden köşe-bucak kaçmaya başladı.

Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile üzerinde sahte pasaportla Edirne yolunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... HDPKK'lı Semra Güzel enselendi!
Son dakika... HDPKK'lı Semra Güzel enselendi!

Gündem

Son dakika... HDPKK'lı Semra Güzel enselendi!

HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı
HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

Gündem

HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

HDP Ankara Teşkilatı'ndan Semra Güzel provokasyonu! 'Gayr-i ahlaki şekilde gözaltına alındı'
HDP Ankara Teşkilatı'ndan Semra Güzel provokasyonu! 'Gayr-i ahlaki şekilde gözaltına alındı'

Siyaset

HDP Ankara Teşkilatı'ndan Semra Güzel provokasyonu! 'Gayr-i ahlaki şekilde gözaltına alındı'

Cihangir İslam'dan skandal Semra Güzel savunması!
Cihangir İslam'dan skandal Semra Güzel savunması!

Siyaset

Cihangir İslam'dan skandal Semra Güzel savunması!

Semra Güzel'in kaçış planının arkasında o ülke çıktı! Resmi törenle karşılayacaklardı
Semra Güzel'in kaçış planının arkasında o ülke çıktı! Resmi törenle karşılayacaklardı

Gündem

Semra Güzel'in kaçış planının arkasında o ülke çıktı! Resmi törenle karşılayacaklardı

İşte HDP'li Semra Güzel hakkında istenen hapis cezası! İddianame mahkemeye gönderildi
İşte HDP'li Semra Güzel hakkında istenen hapis cezası! İddianame mahkemeye gönderildi

Gündem

İşte HDP'li Semra Güzel hakkında istenen hapis cezası! İddianame mahkemeye gönderildi

HDP’li Semra Güzel davasında flaş gelişme
HDP’li Semra Güzel davasında flaş gelişme

Siyaset

HDP’li Semra Güzel davasında flaş gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23