HDP'li Semra Güzel hakkında karar verildi! Milletvekilliği düşüyor
Sahte pasaport ve kimlikle, kılık değiştirerek yurt dışına firar etmek üzere Edirne'ye giderken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel hakkındaki devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki karar, Karma Komisyon'a havale edildi.
Yeniakit.com.tr
Yurt dışına firar etmek üzere Edirne'ye giderken yakalan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık sebebi ile milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan TBMM Hazırlık Komisyonu'ndaki görüşme tamamlandı. Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için karar vererek dosyayı Karma Komisyon'a havale etti.
Toplantıya, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmazken, komisyon oy birliğiyle Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
Komisyonun CHP’li üyesi Rafet Zeybek de dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.
Ne olmuştu?
Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile dağda çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla iki fezleke hazırlandı.
Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırıldı.
Güzel, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla güvenlik güçlerinden köşe-bucak kaçmaya başladı.
Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile üzerinde sahte pasaportla Edirne yolunda yakalanarak cezaevine gönderildi.
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