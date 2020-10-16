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Gündem HDP’li Şanlıurfa belediye meclis üyesi PKK/KCK’dan tutuklandı
Gündem

HDP’li Şanlıurfa belediye meclis üyesi PKK/KCK’dan tutuklandı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan büyükşehir belediyesinin HDP’li meclis üyesi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:57:00 -
HDP’li Şanlıurfa belediye meclis üyesi PKK/KCK’dan tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP’li büyükşehir belediye meclis üyesi İ.K, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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