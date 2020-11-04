HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, istihdam teşvikiyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de yaşanan depremin Hakkari'den Edirne'ye kadar herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Mucizeler bekleyerek yaşam hakkının korunamayacağını ifade eden Pekgözegü, yaşam hakkını savunacak tarzda önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Pekgözegü, bamya tarlası olması gereken, güneşin doğuş-batışını veya denizin seyredileceği bir arazide yapılaşma gerçekleştirildiğini, ekolojik dengelerin yok sayıldığını iddia etti.

Meclis Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile işçi haklarının gasbedildiğini öne süren Pekgözegü, teklifte, destekleyebilecekleri, salgına karşı önlemlerin de bulunduğunu ancak çalışma yaşamının güvencesizleştirildiğini, esnekleştirildiğini savundu.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in de yasa teklifine karşı olduklarını ileri süren Pekgözegü, "Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve özlük haklarının gasbedilmesi yasasını kabul etmiyoruz. Bu yasa teklifi geri çekilmeli." dedi.