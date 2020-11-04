  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi
Aktüel

HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:08:55 -
HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, istihdam teşvikiyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de yaşanan depremin Hakkari'den Edirne'ye kadar herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Mucizeler bekleyerek yaşam hakkının korunamayacağını ifade eden Pekgözegü, yaşam hakkını savunacak tarzda önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Pekgözegü, bamya tarlası olması gereken, güneşin doğuş-batışını veya denizin seyredileceği bir arazide yapılaşma gerçekleştirildiğini, ekolojik dengelerin yok sayıldığını iddia etti.

Meclis Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile işçi haklarının gasbedildiğini öne süren Pekgözegü, teklifte, destekleyebilecekleri, salgına karşı önlemlerin de bulunduğunu ancak çalışma yaşamının güvencesizleştirildiğini, esnekleştirildiğini savundu.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in de yasa teklifine karşı olduklarını ileri süren Pekgözegü, "Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve özlük haklarının gasbedilmesi yasasını kabul etmiyoruz. Bu yasa teklifi geri çekilmeli." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu
Dünya

ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu

ABD seçimlerinde akıbeti merak edilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay