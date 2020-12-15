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Aktüel HDP'li Paylan, esnafa destek paketi için "dağ fare doğurdu" değerlendirmesi
Aktüel

HDP'li Paylan, esnafa destek paketi için "dağ fare doğurdu" değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:05:12 -
HDP'li Paylan, esnafa destek paketi için "dağ fare doğurdu" değerlendirmesi

TBMM (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, esnafa destek paketini, "Dağ fare doğurdu. Rusya'ya S-400'leri iade etsek 2,5 milyar dolar elimize geçer, her bir esnafımıza 20 bin lira doğrudan gelir desteği verebiliriz" diye değerlendirdi.

Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik yeni destek paketini açıkladığını anımsattı.

Esnafın şimdiye kadar bankaya yönlendirildiğini ve daha da borçlandığını savunan Paylan, aylardır iktidara, "Borç değil, doğrudan gelir desteği verin." çağrısında bulunduklarını söyledi.

İktidarın nihayet bir adım attığını dile getiren Paylan, "Ancak dağ fare doğurdu." ifadesini kullandı.

Paylan, esnafa ayda bin lira destek kararı alındığını belirterek, "Yazıklar olsun. Bin lira; bir günde 33 lira eder. Esnaf kardeşlerimiz bununla hayatta kalmaya çalışacak. Bir günde 3 öğün var, bir öğüne 11 lira düşüyor. Bu kabul edilemez. Bin liralık sefalet desteğini reddedin. Sizin hakkınız misli misli fazladır." diye konuştu.

ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını anımsatan Paylan, şunları kaydetti.

"Neredeyse bayram edecekler, ambargolar hafifmiş. Bu S-400'ler başınıza daha çok bela olacak. Bir tost makinası alsanız 1,5 yıl depoda tutmazsınız. Ama Türkiye'nin 2,5 milyar dolar verdiği S-400'ler depoda çürütülüyor. Size neden bin lira ödüyorlar çünkü bunlar S-400 füzesi aldılar. Rusya'ya bunları iade etsek 2,5 milyar dolar elimize geçer, her bir esnafımıza 20 bin lira doğrudan gelir desteği verebiliriz."




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