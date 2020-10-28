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Aktüel HDP'li Oruç: "Hatay yangını sonrası zarar gören bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemelidir"
Aktüel

HDP'li Oruç: "Hatay yangını sonrası zarar gören bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:35:06 -
HDP'li Oruç: "Hatay yangını sonrası zarar gören bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemelidir"

TBMM (AA) - HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'daki yangında zarar gören bölgelerde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Oruç, HDP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

HDP'nin oluşturduğu heyet ile İskenderun'a gittiklerini anlatan Oruç, karşılaştıkları manzara nedeniyle heyet olarak ciddi kaygılar taşıdıklarını söyledi.

Hatay'da sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren yangınların devam ettiğini belirten Oruç, "Burada maden şirketlerine, inşaat şirketlerine bu alanları peşkeş çekmek için ormanları yaktıktan sonra 'Bu ormanları örgütler yakmıştır, bu ormanları Kürtler yakmıştır' gibi bir algıyı yaratmaya yönelik kalkışmaları asla kabul etmiyoruz. Bu kamuoyunu yanıltmaya dönük bir girişimdir." diye konuştu.

Oruç, rant için ve kentleşme vizyonundan yoksun bir şekilde ormanların imara açılmasına son verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Hatay yangını sonrası zarar gören bölgelerde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Bölgenin yeniden hızla ağaçlandırılması gerekmektedir. Yangında vatandaşların zararları bir an önce karşılanmalıdır." dedi.


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