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Gündem HDP'li Önder'den 'özgürlük' sözü
Gündem

HDP'li Önder'den 'özgürlük' sözü

Yeniakit Publisher
2023-04-23 00:02:00 - 2023-04-23 00:35:26

Terör örgütü YPG/PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekil adayı Sırrı Süreyya Önder hapisteki teröristler için özgürlük vaadinden bulundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekil adayı Sırrı Süreyya Önder, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine vurgu yaparak, hapisteki PKK'lıları çıkarma vaadinde bulundu. Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte konuşan HDP'nin vekil adayı Sırrı Süreyya Önder, hapisteki terör iltisaklıları özgürleştireceklerini öne sürdü.

"Tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız"

"Her seçime tarihi bir seçim deniyor ya, gerçekten her seçim kendi içinde önemlidir." diyen Sırrı Süreyya Önder, "Ama bu artık var olma, yok olma aşamasına geldi. Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim." ifadelerini kullandı.

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