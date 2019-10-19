HDP’li Mızraklı’ya bir darbe daha HDP’li Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın İdare Mahkemesi’nde uzaklaştırma kararının yürütmesinin durdurulması için açtığı davada ret kararı çıktı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesine ‘Yürütmenin durdurulması’ istemiyle dava açmıştı. Bakanlık 10 sayfalık savunma yazdı Bakanlık Mızraklı için 10 sayfalık görevden alma gerekçelerini içeren savunma metnini mahkemeye gönderdi. Bakanlık, Mızraklı’nın açtığı dava ve yürütmenin durdurulması talebinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesi ile talebin reddini istedi. Alınan bilgilere göre, Mızraklı’nın Diyarbakır 1.İdare Mahkemesi’nde uzaklaştırma kararının yürütmesinin durdurulması için açtığı davada ret kararı çıktığı öğrenildi.

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