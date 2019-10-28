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Gündem

HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'e soruşturma

Terör sevici HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Başkan Erdoğan’a hakaretleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

2019-10-28 17:51:00 -
HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'e soruşturma

Terör sevici HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Varansever

Geç bile kalındı hdpkk kapatılmalı yeter artık
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