HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'e soruşturma
Terör sevici HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Başkan Erdoğan’a hakaretleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.
Terör sevici HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.