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Siyaset HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'Kürtçe' provokasyonu! Yaşanan tartışmadan sonra oturuma ara verildi
Siyaset

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'Kürtçe' provokasyonu! Yaşanan tartışmadan sonra oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulu'nda terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kürtçe" provokasyonuna soyundu. Beştaş'a cevap AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:38:00 -
HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'Kürtçe' provokasyonu! Yaşanan tartışmadan sonra oturuma ara verildi

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri yapıldı. Oturuma HDP'li Meral Danış Beştaş'ın "Kürtçe" provokasyonu damga vurdu.

Gündem dışı söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini söyleyerek "Kürtçe" tarışması başlattı.

'Her türlü özgürlüğün önünü açtık'

HDP'li Beştaş'a cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik." dedi.

Meral Danış Beştaş, provakasyonuna, "Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı." ifadeleri ile devam etti.

Yaşanan tartışmadan sonra oturuma ara verildi.

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