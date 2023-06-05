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Siyaset HDP'li Kürkçü'den skandal LGBT açıklaması!
Siyaset

HDP'li Kürkçü'den skandal LGBT açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:44:00 -
HDP'li Kürkçü'den skandal LGBT açıklaması!

Sapkınlığa ve sapkın oluşumlara verdiği destekle bilinen HDP'nin onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'den skandal bir açıklama geldi.

Sapkınlığa ve sapkın oluşumlara verdiği destekle bilinen HDP'nin onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'den skandal bir açıklama geldi.

HDP'li Kürkçü sapkın oluşumlara ilişkin yaptığı açıklamada “toplumun neredeyse %20’sinin LGBT olduğunu” iddia ederek ''mazlum kesim'' iddia ettiği sapkın topluluklar hakkında partisinin konuşmamasını eleştirdi. Kürkçü ''onlar da yüzümüze bakmayacaktır'' tabiki dedi.

Kürt halkını sapkınların, farklı ideolojilerin peşinden sürüklemeye çalışan HDP cephesinden gelen açıklamalar büyük tepki çekti.

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Yorumlar

hulya

lgbt yi ağzınıza sakız yaptınız.biriniz bu 4 harfin ne demek olduğunu biliyor mu?ağızdan ağıza dolaşan cahil laflar.

ihtiyar

bu yüzde 20 nin içine sende dahilmisin.
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