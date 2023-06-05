HDP'li Kürkçü'den skandal LGBT açıklaması!
Sapkınlığa ve sapkın oluşumlara verdiği destekle bilinen HDP'nin onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'den skandal bir açıklama geldi.
Sapkınlığa ve sapkın oluşumlara verdiği destekle bilinen HDP'nin onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'den skandal bir açıklama geldi.
HDP'li Kürkçü sapkın oluşumlara ilişkin yaptığı açıklamada “toplumun neredeyse %20’sinin LGBT olduğunu” iddia ederek ''mazlum kesim'' iddia ettiği sapkın topluluklar hakkında partisinin konuşmamasını eleştirdi. Kürkçü ''onlar da yüzümüze bakmayacaktır'' tabiki dedi.
Kürt halkını sapkınların, farklı ideolojilerin peşinden sürüklemeye çalışan HDP cephesinden gelen açıklamalar büyük tepki çekti.