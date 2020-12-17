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Aktüel HDP'li Koçyiğit Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki hak ihlallerine duyarsız olduğunu iddia etti
Aktüel

HDP'li Koçyiğit Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki hak ihlallerine duyarsız olduğunu iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:29:37 -
HDP'li Koçyiğit Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki hak ihlallerine duyarsız olduğunu iddia etti

TBMM (AA - HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı duyarsız olduğunu öne sürdü.

Koçyiğit, partisinden bir grup milletvekili ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşanan hak ihlallerini mektuplar, aileleri ve avukatları aracılığıyla partiye ilettiklerini, kendilerinin de bunları gündeme getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda oldukça zorlandıklarını dile getiren Koçyiğit, "Özellikle Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hak ihlallerine karşı oldukça duyarsız ve bu konuda adım atmaktan, ihlalleri gidermekten, yaşanan ihlallere dair detaylı bir araştırma yapmaktan uzak olduğunu ifade etmemiz gerekiyor." dedi.

Yeniden cezaevlerinde bir dönüşümlü "açlık greviyle" karşı karşıya olduklarını ve bu "açlık grevinin" 21. günü olduğunu dile getiren Koçyiğit, "Açlık grevi eyleminin zaten sağlık açısından riskli bir eylem olduğunu, bağışıklık sistemini zayıflattığını ve bunun Kovid-19 pandemisiyle birleştiğinde çok daha derin hak ihlallerine ve yaşam, sağlık risklerine neden olacağını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Bazı hasta tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunları anlatan Koçyiğit, "İHD verilerine göre, 604'ü ağır olmak üzere toplam 1605 hasta tutuklu bulunuyor ve geçtiğimiz yıl toplam 50 hasta tutuklunun cezaevinde yaşamını yitirdiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.


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