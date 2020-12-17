HDP'li Kaya cezevlerindeki aramalarda el konulan malzemelerin iadesini istedi

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, cezaevlerindeki koğuşlarda yapılan aramalarda el konulan malzemelerin iadesini talep etti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan haklarına ve hükümlü haklarına yönelik uygulamalar yaşandığını öne sürdü.

Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde koğuşlara baskınlar yapıldığını, kadınların bulunduğu koğuşlardaki yazılı evraka ve kitaplara el konulduğunu ileri süren Kaya, söz konusu aramanın 20 yıldır cezaevinde bulunan Muhammed İnal'ın koğuşunda da gerçekleştiğini iddia etti.

Kaya, aramada İnal'ın yazımı tamamlanmış, baskıya gönderilmek üzere hazır bulunan üç kitabı dahil olmak üzere 70 defter dolusu yazısına cezaevi idaresince el konulduğunu öne sürerek, "İnsanların hapishanelerde ilmi, insani, inançsal, tarihsel, kültürel olarak yaptığı çalışmaların engellenmesi insanlık dışıdır, hukuka aykırıdır. Muhammed İnal'ın ve diğer tüm mahpusların el konulan malzemelerinin, ilmi çalışmalarının, yazılarının, kitaplarının, el koyduğunuz tüm malzemelerin acilen iadesini talep ediyoruz." diye konuştu.

