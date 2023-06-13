  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!

Dev kripto para şirketi iflas etti diyerek 'Beni iflas ettiren kumpastır' dedi! Herkes şok oldu

Türk-İş Başkanı masaya oturmadan resti çekti

Ünlü Rus uzmandan Rus turistlere Kurban Bayramı tavsiyesi! Rusya'dan Türkiye'ye çarpıcı yorum

Suudi Arabistan ve Kazakistan kararını resmen verdi! Sürpriz adım için karar

Ekranlara hangi yüzle çıkıyorsunuz? Fondaş gazetecileri rezil eden seçim öncesi konuşmaları!

Altında her dediği çıkan İslam Memiiş bu kez şaşkına çevirdi: Gram altında, dolarda olacakları duyurdu

AK Partili Başkan AK Partililere küfreden Melek Mosso ile birlikte şarkı söyledi

Polis ve Emniyet Müdürü Ramazan Gezer oradaydı! O ilimize Tam 17 milyon TL gelen kütüphane

Güney Afrika’dan Türk enerji şirketi 20 yıllık izin: büyük enerji, petrol ve gaz rezervi
Yerel HDP'li isimlere PKK/KCK operasyonu
Yerel

HDP'li isimlere PKK/KCK operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-13 07:47:00 -
HDP'li isimlere PKK/KCK operasyonu

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağ yakalanan veya teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerini değerlendiren güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Beytüşşebap ilçe eş başkanı ile HDP ilçe yönetimi üyesi ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

HDP'den LGBT'lilere şirinlik!
HDP'den LGBT'lilere şirinlik!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'den LGBT'lilere şirinlik!

HDP'de neler oluyor böyle! Flaş gelişmeyi duyurdu
HDP'de neler oluyor böyle! Flaş gelişmeyi duyurdu

Medya

HDP'de neler oluyor böyle! Flaş gelişmeyi duyurdu

Yenilen tarafta sular durulmuyor! HDP'den seçim itirafı!
Yenilen tarafta sular durulmuyor! HDP'den seçim itirafı!

Siyaset

Yenilen tarafta sular durulmuyor! HDP'den seçim itirafı!

HDP'li isim Ankara'da yakalandı
HDP'li isim Ankara'da yakalandı

Gündem

HDP'li isim Ankara'da yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23