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HDP'li isimden şehitler için alçak sözler

CHP oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in vekilleri, açık bir şekilde terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Son olarak HDP'li Serpil Kemalbay, şehitlerimiz için alçakca ifadeler kullandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
HDP'li isimden şehitler için alçak sözler

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 11 saat süren görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların kaynağı ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu. Örgütün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekiller, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimize dil uzatma küstahlığında bulundu.

Orada bulunmaması gerekiyormuş

HDP'li Serpil Kemalbay, donarak şehit olan askerlerimizle ilgili, "Esas olarak bu askerlerin oradada bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikalarısonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamaktaolacaklarını söylemek en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

TSK'ya işgalci dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretlerine devam eden HDP'li Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı da işgal girişimi olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
  1. Tunceli
  2. HDP
  3. şehit
  4. TSK

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