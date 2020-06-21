  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

HDP'li İmam Taşçıer'den ABD'ye Pençe-Kartal Harekatı çağrısı

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD'ye seslenerek, Türkiye'nin Irak'ta operasyon gerçekleştirmesinin "kabul edilmemesi" gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:12:00 -
HDP'li İmam Taşçıer'den ABD'ye Pençe-Kartal Harekatı çağrısı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP sıralarında sözde siyaset yapan Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türkiye’nin Irak’ta başlattığı Pençe-Kartal Harekatı’na harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, partisinin emir aldığı terör örgütü PKK’yı savunmak için akılalmaz ifadeler kullandı. Türkiye’nin PKK’yı ‘bahane ederek’ 37 yıldır Irak’a harekat yaptığını savunan Taşçıer, “Irak bağımsız bir devlettir ve Kürdistan da bu devlete bağlı bir bölgedir. Türkiye’nin sınırı geçerek böyle operasyonlar yapmasını ne Irak, ne ABD ne de Güney Kürdistan hükümeti kabul etmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Rudaw'a konuşan Taşçıer, “Saddam da, ‘Peşmerge başka, Kürtler başka’ diyordu. Bugün aynısı PKK için de söyleniyor. PKK’nin Güney Kürdistan’ın şartlarını gözden geçirmesi gerekiyor ancak bu Türkiye’ye sınırları aşıp orada operasyon yapma hakkı vermiyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı