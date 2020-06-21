HDP'li İmam Taşçıer'den ABD'ye Pençe-Kartal Harekatı çağrısı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP sıralarında sözde siyaset yapan Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türkiye’nin Irak’ta başlattığı Pençe-Kartal Harekatı’na harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, partisinin emir aldığı terör örgütü PKK’yı savunmak için akılalmaz ifadeler kullandı. Türkiye’nin PKK’yı ‘bahane ederek’ 37 yıldır Irak’a harekat yaptığını savunan Taşçıer, “Irak bağımsız bir devlettir ve Kürdistan da bu devlete bağlı bir bölgedir. Türkiye’nin sınırı geçerek böyle operasyonlar yapmasını ne Irak, ne ABD ne de Güney Kürdistan hükümeti kabul etmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Rudaw'a konuşan Taşçıer, “Saddam da, ‘Peşmerge başka, Kürtler başka’ diyordu. Bugün aynısı PKK için de söyleniyor. PKK’nin Güney Kürdistan’ın şartlarını gözden geçirmesi gerekiyor ancak bu Türkiye’ye sınırları aşıp orada operasyon yapma hakkı vermiyor” dedi.