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HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:02:00 -
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine geldi.

Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı.

Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan gözaltına alıp bir polis aracına bindirerek önce belediye binasına ardından emniyete götürdü. 

Akkuş'un yanı sıra Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in de aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi

Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

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