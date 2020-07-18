HDP’li Hüda Kaya'dan skandal hareket! Tecavüze uğrayan kadını ‘şikayet etme’ diye ikna etmeye çalışmış

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

Çelik'in bir kadına tecavüz etmesiyle ilgili başlatılan soruşturma gündeme bomba gibi düşerken yeni bir skandal daha patlak verdi.

Tecavüze uğrayan kadını ikna etmeye çalışmış

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP'li Tuma Çelik'in 2 yıl önce tecavüz ettiği kadını 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Sosyal medya üzerinden Kaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken skandalın odağındaki Kaya'dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

HDP'den açıklama gelmişti

Bilindiği gibi HDP tarafından yapılan açıklamada; Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM'ye iletilen fezlekedeki iddialar Haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır."

HDP'li Kaya'ya tepki yağdı

Gazeteci Ahmet Ay, skandal ardından HDP'li Hüda Kaya'ya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert tepki gösterdi.

Ay tweetinde, "İĞRENÇSİN! HDP'de skandalların ardı arkası gelmiyor. Dayak skandalı ve tecavüz yetmezmiş gibi bir de HDP'li Hüda Kaya, tecavüz mağduru kadını sessiz kalması için İKNA etmeye çalışıyor. Hüda Kaya sen de en az onlar kadar iğrençsin!" dedi.

Kaynak: Sabah