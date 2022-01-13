HDP’li Güzel’in fezlekesi Meclis'te

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bu arada, HD’li Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke sayısı 34’e ulaştı. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu, 20 Ocak Perşembe günü Güzel hakkında terör örgütü üyeliğiyle ilgili hazırlanan iki fezlekeyi görüşecek.

Bin 478 fezleke

Komisyona, 252’si 26. Yasama Dönemi’nden devralınan olmak üzere toplam 1478 dokunulmazlık tezkeresi sevk edildi. Bunlardan 75’i çeşitli nedenlerle iade edildi. Karma Komisyonun uhdesinde en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler bulunuyor. Bu kapsamda HDP milletvekillerinin 1120, CHP milletvekillerinin ise 267 fezlekesi yer alıyor. Komisyonda, AK Parti’nin 15, MHP’nin 11, İYİ Partinin 13, Türkiye İşçi Partisi’nin 25, Demokratik Bölgeler Partisinin 66, Demokrat Parti’nin 7, Yenilik Partisi’nin 1, Memleket Partisi’nin 1, Zafer Partisi’nin 4, bağımsızların ise 23 dosyası bulunuyor.

Süreç nasıl işleyecek

Sürecin nasıl işleyeceğini Akit’e anlatan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, şunları dile getirdi: “HDP’li milletvekilinin fezlekesi TBMM’ye ulaştı. TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonlarından kurulu karma komisyon toplanacak. Bir hazırlık komisyonu oluşturulacak. Hazırlık Komisyonu raporunu 1 ay içerisinde vermesi lazım. Rapor verildikten sonra da karma komisyonda 1 ay içerisinde görüşülecek ve genel kurula gönderilecek. Süreç bu şekilde işliyor.

Zillet ittifakı susuyor

HDP’li milletvekilinin terörle irtibat fotoğrafları ayan beyan ortada. HDP’nin zaten terörle ile ilişki tamamen ayyuka çıkmış durumda. Anayasa Mahkemesi’nde devam eden dosyada bu duruma benzer bir takım deliller var. Terörle olan irtibatlarını inkâr da etmiyorlar. Ama onlarla ittifak yapanlarda maalesef suskun kalarak ortaklıklarına zarar gelmemesini istiyor. Bu duruma sadece Cumhur İttifakı’nın tepki gösterdiğini görüyoruz. Ama CHP, İyi Parti bu fotoğraflar karşısında suskun olduğu milletin gözü önünde cereyan eden bir durum. Terör örgütlenme özgürlüğü kapsamında olmayan suçlardır. Bütün evrensel hukuk ve uluslararası belgeler bu şekilde kabul eder. Siyasi partilerin terörle irtibatı olduğunda yargı gereğini yapar.”