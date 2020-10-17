  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP'li Gültan Kışanak için tutuklama kararı!
Gündem

HDP'li Gültan Kışanak için tutuklama kararı!

6-7 Ekim olayları soruşturmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tutuklanırken, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:45:00 - 2020-10-17 01:05:43
HDP'li Gültan Kışanak için tutuklama kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu olan Kışanak ve Yıldırım, bulundukları cezaevlerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.

Daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Kışanak tutuklanırken, Yıldırım'ın ise bu dosya kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

7 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi
Dünya

Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a ziyarette bulunarak tepki çeken bir adıma imza attı.
Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?
Siyaset

Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına tepki göstererek, "Mekke siyonistlerin..
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay