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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Suçluların iadesi anlaşması Uygur Türklerinin mağduriyetini artıracak"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Suçluların iadesi anlaşması Uygur Türklerinin mağduriyetini artıracak"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:54:39 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Suçluların iadesi anlaşması Uygur Türklerinin mağduriyetini artıracak"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye-Çin arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının, Uygur Türklerinin mağduriyetini artıracağını iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Çin arasında suçluların iade anlaşmasının Çin Parlamentosu tarafından kabul edildiğini, bunun Uygur Türklerinin mağduriyetini artıracak bir gelişme olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, Türkiye'den, Doğu Türkistan'a Uygur Türklerinin durumunu incelemeye hala bir heyetin gitmediğini de hatırlatarak, bu konuda verdiği soru önergelerine karşın, salgın öne sürülerek ziyaretin gerçekleşmediğinin söylendiğini kaydetti.

Türkiye-Çin arasında suçluların iadesiyle ilgili anlaşmanın TBMM'de de gündeme geleceğini ifade eden Gergerlioğlu, anlaşma kabul edilirse, başvuru yapılması halinde birçok Uygur Türkünün Çin'e iade edileceğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, "çıplak arama" konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı hakaretlere maruz kaldığını, bu iddianın üstünün örtülmesi için gayret gösterildiğini de vurguladı.

OHAL Komisyonunun görev süresinin uzatılmasının "skandal" olduğunu savunan Gergerlioğlu, Aralık 2021'de de komisyonun çalışmalarını tamamlayamayacağına inandığını belirtti.

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