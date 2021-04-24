  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP'li Garo Paylan'dan TBMM'ye skandal teklif! Ermeni soykırımı yaptıysak sen nereden çıktın?
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan TBMM'ye skandal teklif! Ermeni soykırımı yaptıysak sen nereden çıktın?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Başkanlığı'na, sözde 'Ermeni soykırımı'nın kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 18:03:00 - 2021-04-24 18:09:20
HDP'li Garo Paylan'dan TBMM'ye skandal teklif! Ermeni soykırımı yaptıysak sen nereden çıktın?

 Yeniakit.com.tr 

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili, Türkiye Ermenisi Garo Paylon, TBMM Başkanlığı'na, sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınması, sözde soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi. HDP'li Paylan, söz konusu kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'Ermeniler tam 106 yıldır adalet arıyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir vekili, Türkiye'ye 'Ermeni soykırımı' yapıldığına dair şu suçlamayı yöneltti: "24 Nisan 1915 Ermeni halkının Büyük Felaketinin başlangıç günü oldu. Ermeni Halkı anavatanlarından, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden topyekûn göç yollarına sürüldü ve büyük çoğunluğu göç yollarında katledildi. Bu katliamdan babaannem gibi yetimler hayatta kaldı. O yetimler, tam 106 yıldır adalet arıyor. Babaannem bu adaleti göremeden bu dünyadan göçtü. İkinci kuşak olan babam da bu adaleti yaşayamadan hayatını kaybetti. Ben üçüncü kuşak Türkiyeli bir Ermeni olarak bu adaleti Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde arıyorum."

'Ermeni halkının acısı bu topraklarda kabul edilmediği için başka ülkelerde tartışılıyor'

Türkiye Ermenisi, HDP'li Paylan, skandal sözlerine şöyle devam etti: "Ermeni soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve Ermeni soykırımının adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir. Türkiye, Ermeni soykırımıyla yüzleştiğinde; başka meclislerin, parlamentoların ne dediğinin hiçbir önemi kalmayacaktır. 106 yıldır Ermeni soykırımı inkâr edildiği için bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara Türkiye’ye taşımalıyız. Ermeni halkının acısıyla yüzleşmeliyiz ve bu acıyı adaletle dindirmeliyiz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Gergin görüşmede Erdoğan, Biden'e resti çekti
Gündem

Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Gergin görüşmede Erdoğan, Biden'e resti çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu bildiren ABD Başk..
Terör devleti İsrail'e sert çıkış: Sabrımızı test etmeyin
Dünya

Terör devleti İsrail'e sert çıkış: Sabrımızı test etmeyin

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in Filistin'in başkenti Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlal ve saldırılar..
AK Parti düşmanlığından gözleri kör olmuş: ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı kabul edeceği iddiasına da sevindiler!
Medya

AK Parti düşmanlığından gözleri kör olmuş: ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı kabul edeceği iddiasına da sevindiler!

ABD'nin sözde Ermeni soykırımını kabul edeceği iddialarına da sevinen Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele 1, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay