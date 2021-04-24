HDP'li Garo Paylan'dan TBMM'ye skandal teklif! Ermeni soykırımı yaptıysak sen nereden çıktın?

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HDP'nin Diyarbakır Milletvekili, Türkiye Ermenisi Garo Paylon, TBMM Başkanlığı'na, sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınması, sözde soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi. HDP'li Paylan, söz konusu kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'Ermeniler tam 106 yıldır adalet arıyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir vekili, Türkiye'ye 'Ermeni soykırımı' yapıldığına dair şu suçlamayı yöneltti: "24 Nisan 1915 Ermeni halkının Büyük Felaketinin başlangıç günü oldu. Ermeni Halkı anavatanlarından, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden topyekûn göç yollarına sürüldü ve büyük çoğunluğu göç yollarında katledildi. Bu katliamdan babaannem gibi yetimler hayatta kaldı. O yetimler, tam 106 yıldır adalet arıyor. Babaannem bu adaleti göremeden bu dünyadan göçtü. İkinci kuşak olan babam da bu adaleti yaşayamadan hayatını kaybetti. Ben üçüncü kuşak Türkiyeli bir Ermeni olarak bu adaleti Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde arıyorum."

'Ermeni halkının acısı bu topraklarda kabul edilmediği için başka ülkelerde tartışılıyor'

Türkiye Ermenisi, HDP'li Paylan, skandal sözlerine şöyle devam etti: "Ermeni soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve Ermeni soykırımının adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir. Türkiye, Ermeni soykırımıyla yüzleştiğinde; başka meclislerin, parlamentoların ne dediğinin hiçbir önemi kalmayacaktır. 106 yıldır Ermeni soykırımı inkâr edildiği için bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara Türkiye’ye taşımalıyız. Ermeni halkının acısıyla yüzleşmeliyiz ve bu acıyı adaletle dindirmeliyiz"