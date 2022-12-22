HDP’li Garo Paylan’dan Meral Akşener’e ‘Benim de ablam ol’ teklifi: İYİ Partililer bizi sokakta çevirip ‘bir araya gelin’ diyor

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bir polis memurunu tehdit ederken görüntülenen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP’siz seçim kazanılamayacağını söyleyen Garo Paylan, altılı masayla ortak değerleri savunduklarını belirtti.

“İYİ PARTİ VE CHP’LİLER ‘BİR ARAYA GELİN’ DİYORLAR”

HDP’li Paylan, “Altılı masanın hitap ettiği yüzde 40 civarındaki oya HDP’nin yüzde 15’lik oyunu eklersek yüzde 55’e ulaşıyoruz. Ama bundan daha fazlasına ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü devranın döneceği hissine kapılacağız, rüzgarı arkamıza alacağız ve yüzde 60-65 oyla tek adam rejimine son vereceğiz. Sokakta İYİ Partililer ve CHP’liler bizlerin yolunu çevirip ‘lütfen bir araya gelin’ diyorlar. Siyaset cesaret meselesidir. Tayyip Erdoğan’ın muhalefette olduğunu düşünün, emin olun HDP’nin kapısından ayrılmazdı. HDP’ye yapılan zulmü lanetlerdi. Ama şu anda Erdoğan iktidarda bunları yaparken muhalefetin yapması gereken demokratik siyaseti savunmaktır.” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN ORTAK BİR CUMHURBAŞKANI BELİRLEMEYELİM?’

Paylan, “Bu düzeni değiştirmek için HDP’yle ittifak kurun demiyoruz. Demokrasiyle ittifak kurun diyoruz. Asgari müştereklerde ortak bir cumhurbaşkanımız olsun diyoruz. Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz Altılı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?” dedi.

‘HDP’SİZ BU SEÇİM KAZANILAMAZ’

Paylan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İktidarın tek malzemesi ‘Vay siz HDP ilesiniz, masanın altında HDP var’. Kimse şunu unutmasın HDP’siz bu seçim kazanılamaz. Bunun yol haritasını oluşturmak zorundayız. Şeffaf bir şekilde ne konuştuğumuzu nasıl ülkeyi tek adam rejiminden kurtaracağımızı belirleriz, daha sonra farklı görüşler varsa seçimi kazandıktan sonra siyasi mücadeleyi devam ettiririz.

‘BİR DEMOKRASİ İTTİFAKINA İHTİYAÇ VAR’

Tüm Altılı Masa siyasi partilerini sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Bir demokrasi ittifakına ihtiyaç var. Bunu en geniş şekilde kurduğumuz zaman yüzde 75-80 oyla kazanarak bu tek adam rejimini çöpe atacağız. Bu cesareti gösteremezsek kazanmamızı riske atacağız. Çocuklarımız torunlarımız hepimize lanet edecekler ‘Bizi neden tek adam rejimi karanlığına mahkum ettiniz, niye bir araya gelmediniz?’ diyecekler.