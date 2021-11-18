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Siyaset HDP'li Garo Paylan provokasyon yaptı, Bakan Karaismailoğlu şamarı indirdi!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan provokasyon yaptı, Bakan Karaismailoğlu şamarı indirdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın bir fotoğraf göstererek provokasyon yapması üzerine Diyarbakır Annelerini hatırlatarak, tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:38:00 - 2021-11-18 18:40:24
HDP'li Garo Paylan provokasyon yaptı, Bakan Karaismailoğlu şamarı indirdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’a tokat gibi ‘Diyarbakır Anneleri’ cevabı geldi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde hararetli tartışmalar yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Bakanlık sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı.

Karaismailoğlu'ndan Garo Paylan'a tokat gibi cevap

 

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bir fotoğraf göstererek, ‘Bunları tanıyor musunuz’ diye sordu. HDP'li Paylan'ın bütçe görüşmelerinde yaptığı provokasyona Bakan Karaismailoğlu tokat gibi cevap verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve HDP’ye karşı oturma eylemi yapan ‘Diyarbakır Anneleri’ni’ hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu’nun bu hatırlatması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

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