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Siyaset HDP'li Garo Paylan milletin sinir uçlarıyla oynuyor! TBMM'ye 'utanmaz' kanun teklifi
Siyaset

HDP'li Garo Paylan milletin sinir uçlarıyla oynuyor! TBMM'ye 'utanmaz' kanun teklifi

"Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" şeklinde skandal ifadelere imza atan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 22:32:00 - 2022-04-22 22:36:28
HDP'li Garo Paylan milletin sinir uçlarıyla oynuyor! TBMM'ye 'utanmaz' kanun teklifi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, her yıl olduğu gibi bu yıl da provokasyona imza attı. Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili provokasyonlara başladı. HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek sözde 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP’li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Skandal ifadeler: Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti 

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" diye konuştu.

"Paşaların isimleri kullanılmasın" teklifi

HDP'li Paylan, Talat, Enver ve Cemal Paşa isimlerinin meydanlarda kullanılmamasını da teklif ettiklerini açıkladı.

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