HDP'li eş başkanlar gözaltında!
Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.
BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.