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Gündem HDP'li eş başkanlar gözaltında!
Gündem

HDP'li eş başkanlar gözaltında!

Yeniakit Publisher
2023-06-09 15:32:00 - 2023-06-09 15:35:45
HDP'li eş başkanlar gözaltında!

Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı.


Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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