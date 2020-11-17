  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel HDP'li Ersoy: "Enerji alanındaki teklif, doğa ve yaşam alanlarımızı yok edecek"
Aktüel

HDP'li Ersoy: "Enerji alanındaki teklif, doğa ve yaşam alanlarımızı yok edecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:42:56 -
HDP'li Ersoy: "Enerji alanındaki teklif, doğa ve yaşam alanlarımızı yok edecek"

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin, doğa ve yaşam alanlarını yok edeceğini iddia etti.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir yanında ekoloji örgütlerinin, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin bugün ortak açıklama yapacaklarını söyledi.

Ekoloji örgütlerinin ortak açıklamasını okuyan Ersoy, teklifin,"iktidarın ali cengiz oyunlarının devamı" olduğunu ileri sürdü. Teklifin, enerji ve maden şirketlerini daha fazla korumak için hazırlandığını, doğa ve yaşam alanlarını yok edeceğini iddia eden Ersoy, "Bu torba yasa ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) sınırsız yetkiler sağlanmaktadır. Bu yetkiler, HES'lerin artışına neden olacaktır." diye konuştu.

Petrol, doğal gaz, madencilik alanındaki şirketlerin Türkiye'de her türlü denetim mekanizmasından uzak olacağını savunan Ersoy, "Torba yasayı geri çekin. Yaşam alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Yaşam hakkı torbaya sığmaz." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar
Dünya

CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar

CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak'tan önce bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerin..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti
Dünya

Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay