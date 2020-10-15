HDP'li Ermeni vekil Garo Paylan, Türkye'yi şikayet etmiş!

Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında bugün son olarak bir mezarlığı hedef aldı. Ermenistan'ın bu saldırılarına ses çıkarmayan uluslararası kamuoyuna rağmen Türkiye Azerbaycan'a yönelik destek açıklamalarını sürdürüyor. Ermenistan'ın saldırılarını kınayan açıklamalarıyla ilgili HDP'nin Ermeni vekili Garo Paylan, Türkiye'yi Amerikan medyasına şikayet etti.

Türkiye'den Azerbaycan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz." açıklamasını yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesidir." dedi.

Garo Paylan, Türkiye'yi şikayet etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise New York Times için kaleme aldığı "Türkiye'nin askeri maceraları, ülkede özgürlüğü nasıl azaltıyor?" başlıklı yazısında, Türkiye'yi uluslararası arenada şikayet etti.





"Türkiye, bu savaşta etnik bağlarını paylaştığı Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde destekliyor." diyen Paylan, ifadelerini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ateşkes çağrılarını reddetti; Azerbaycan'a savunma teknolojisi, İnsansız Hava Araçları ve propaganda mekanizmalarıyla destek verdi." şeklinde sürdürdü.

Ermenistan'ın vurulması Garo Paylan'ı kudurttu

HPD'li Paylan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bölgesel çatışmalara dahil olması, milliyetçi coşkuyu kamçıladı, barış ve demokrasi savunucularının alanını yok etti ve azınlık nüfus arasında korku ve güvencesizlik hissini derinleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Türk televizyon kanalları, Ermenistan'ı düşman olarak tanımlayan ve Türk İnsansız Hava Araçları tarafından tahrip edilen Ermeni hedeflerinin görüntülerini titizlikle yayınladı."

Türkiye'yi savaş çıkarmakla suçladı

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını gözmezden gelen Paylan, "Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki savaş kışkırtıcılığını eleştirdim. Ankara’nın ateşe benzinle gitmemesi gerektiğini, çünkü bir savaşta kazanan tarafın olmayacağını söyledim. Vatandaşlarıma 'ateşkes için elimizden geleni yapmalıyız' diye ısrar ettim."

Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ilk günlerinde sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Paşinyan'la aynı ifadeler

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, Türkiye'yi savaş çıkarmakla suçlamıştı.