HDP'li Dede'den skandal 'vicdani ret' açıklaması! TSK'nın gücünden işte bu kadar rahatsızlar

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HDP, PKK terör örgütünü bitirme noktasına getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı açıklamasında, "vicdani ret" hakkının tanınması talebinde bulundu.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede vicdani redde ilişkin açıklamasında AK Parti iktidarını da hedef aldı.

HDP'li Dede, AK Parti iktidarının vicdani ret hakkını kabul etmemesine ilişkin, "İktidar, caydırıcı olmak adına vicdani reddini açıklayan kişileri ceza tehditleriyle baskı altına alıyor." ifadelerini kullandı.

TSK'nın gücünden rahatsızlar!

HDP'nin TSK Her Türk gencinin vatanı için yaptığı askerlik görevi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan Ümit Dede, şunları söyledi:

İnsanın öldürülmediği, emir talimat hiyerarşisinin olmadığı ve şiddetten uzak bir yaşam biçimi olarak tanımlanan Vicdani Ret hakkı, dünyanın bir çok ülkesinde ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında tanınmaktayken Türkiye’de tanımama şeklindeki tutum ısrarla devam ettirilmektedi

Bu anlamsız ısrarın sebebi, Cumhur İttifakı'nın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü savaş politikalarına, kolluk kuvvetlerinin hukuk tanımayan müdahalelerine bakıldığında çok net anlaşılmaktadır. Vicdani Ret hakkı, hükümetin elinde son enstrüman olarak çaldığı savaş borazanlarının iyice şiddetlendiği bugünlerde daha çok anlam kazanmaktadır.

Vicdani ret hakkı için her türlü dayatma ve şiddete karşı direnen tüm vicdani retçilerin siyasi ve hukuki mücadelesinin yanında olduğumuzu vurguluyoruz.