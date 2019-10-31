HDP’li belediye mağdurları zor durumda

Oğuzhan Gültekin Ankara

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından HDP’ye geçen Suruç Belediyesi’nde haksız yere, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılan mağdur işçiler, haklarının aranması için yetkililerden yardım bekliyor.

Şanlıurfa Suruç Belediyesi’nde çaycı olarak görev yapan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden gazi yakını Abdi Yavuz, “HDP yöneticileri, bizi işten attıktan sonra seçim öncesi yaptıkları listeden birçok kişiyi işe aldılar. Diyarbakır, Mardin ve Van’a yapılan kayyım atamalarından sonra Suruç’a da kayyum ataması yapılacağından korkup işe alınacakların belirlediği ikinci listeyi değerlendirmeye almadılar. Bizim yerimize terörle bağlantısı olan kişileri çalıştırıyorlar. Evinde bombayla yakalanan kişinin eşi şu anda belediyede çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Belediyede temizlik işlerinde çalıştığını ve HDP’nin yönetimi devir aldıktan sonra işten atıldığını söyleyen Müslüm Körken, “Bizi işten atarak, yerimize aldıkları kişilerin KCK’dan kaydı var. Evinde bomba bulunan ve ceza alan kişinin eşi belediyede çalışıyor. Ben şu anda çok mağdur durumdayım. İş bulamıyorum. Biz sırf devletimizi, bayrağımızı savunuyoruz diye işten attılar. İşlerimize geri dönmek istiyoruz. Cizre’ye, Van’a, Diyarbakır’a, Mardin’e kayyım atandı. Burası da önemli bir yer buraya da biran önce kayyım atanmasını istiyoruz” diye konuştu. Yaklaşık 4 aydır işsiz olduğunu belirten mağdur Abdullah Fırat ise, “Belediyede sokak hayvanlarını toplama biriminde çalışıyordum. Hiçbir gerekçe göstermeden bizi işimizden ettiler. Kredi borçlarım var. Ödeme yapmazsam hapis yatacağım” dedi.