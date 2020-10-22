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Aktüel HDP'li Başaran: "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3"
Aktüel

HDP'li Başaran: "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:18:39 -
HDP'li Başaran: "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3"

TBMM (AA) - HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3. Yani 5 milyon 219 bin kadın, işsizlikle karşı karşıya." dedi.

Başaran, partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzun süredir partilerine yönelik operasyonların, çok çeşitli bir biçimde gerçekleştirildiğini savundu.

Marttan bugüne Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle karşı karşıya olunduğuna işaret eden Başaran, pandeminin kadınlar üzerindeki etkisine ilişkin rapor hazırladıklarını söyledi.

Kovid-19'un, dünyanın her yerinde toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini ve bunun en büyük etkisini kadınların gördüğünü vurgulayan Başaran, "Pandeminin kadına yönelik şiddet açısından büyük bir facia yarattığını hepimiz biliyoruz. Salgınla beraber cinsiyet temelli ayrımcılıkların kadınların yaşamı üzerindeki etkisi büyük oranda arttı." diye konuştu.

Başaran, sadece 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında en az 140 kadının erkekler tarafından katledildiğini ifade etti. Özellikle karantina döneminde ev içindeki gündelik işlerin ve bakım hizmetlerinin artmasının kadınlar için ev içi emek sömürüsünün yeniden tartışılmasına neden olduğunun altını çizen Başaran, "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3. Yani 5 milyon 219 bin kadın işsizlikle karşı karşıya. İşsizlik oranının genel dağılımı ise yüzde 39,4. Yani pandemide yine yoksullaşan, işsizlikle karşı karşıya kalan kadınlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Başaran, kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.


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