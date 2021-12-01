HDP’li Ayhan Bilgen yeni partinin ateşini yaktı: Aralık ayında deklare edecek!

Eski HDP Milletvekili Ayhan Bilgen, BBC Türkçe’ye yeni oluşumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP’nin eski Sözcüsü Ayhan Bilgen, “HDP tersine Türkiye’lileşme yaşıyor” sözleriyle HDP’yi eleştirmişti. Çok konuşulan bu çıkışı sonrası, başlattığı hareket için “Yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerini kullanarak yeni bir siyasi parti kuracağına yönelik sinyal vermişti.

Aralık ayında deklare edecek

BBC Türkçe’ye konuşan Bilgen, yeni parti çalışmalarını sürdürdüklerini ve bunun duyurusunu aralık ayı içinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Bilgen, “HDP’yi böleceksin” ve “Yeni parti kurmak HDP’ye” ihanettir eleştirilerine de "Neden böyle bir şey yapıyorsunuz?’ diye suçlanmak yerine desteklenmemiz lazım” sözleriyle yanıt verdi.

2023’e kadar kurulabilir

Yeni partinin ne zaman kurulacağına ilişkin soru karşısında 2023’teki seçimleri işaret eden Bilgen, “Bunun bir partiye dönüşmesi, ilk seçime yetişmesi konusu tartışma düzeyinde devam ediyor. Bu biraz çabalarımızda alacağımız mesafeye ve seçim tarihine bağlı. Seçimin zamanında yapılacağı varsayıldığında bu hâlâ bizim için mümkün ve yetiştirilebilir” dedi.