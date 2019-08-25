0553 313 94 23

HDP'li 8 isim daha görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesinin görevden alındığını duyurdu.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:45
HDP'li 8 isim daha görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevlerinden alındı.

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'in, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verildi.

Belediye meclis üyesi 8 kişinin "Anayasa'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:45
  1. Van
  2. HDP
  3. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hizbullah'tan Beyrut'ta düşen İHA'lar için İsrail'e tepki
    1. Hizbullah'tan Beyrut'ta düşen İHA'lar..
    2. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    3. Karaman’da kavga eden iki kişi..
    4. Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    5. HDP'li 8 isim daha görevden alındı
    6. Namaz kılmaya gitti ölümden döndü
    7. Feminist ve aile düşmanları 'Emine..
    8. Sudan’da aşiretler arasında..
    9. Şehit Saru Batu Savcı Bey 732. kez..
    10. Güngören’de cinayet; bir kadın..
    11. Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti..
    12. Yayladağı festivali aba güreşiyle son..
    13. Kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak..
    14. Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdogan Trabzon'da
    16. Futbol: Süper Lig
    17. Süper Lig:Trabzonspor: 0 - Yeni..
    18. Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    19. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir..
    20. Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta..
    21. Futbol: Süper Lig
    22. Irak'ta Haşdi Şabi üssüne İHA ile..
    23. Antalyaspor'un yeni transferi Leschuk..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
    25. Menbiç sınırından mesaj gönderdiler!..
    26. İstanbul Güngören’de bir kadın henüz..
    27. Atlı spor oyunlarından objektiflere..
    28. Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası
    29. Medipol Üniversitesi Profesör Doçent..
    30. "Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek