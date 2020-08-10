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Gündem

HDP'li 5 isim hakkında taciz soruşturması

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, parti üyesi bir kadının şikayeti üzerine HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:15:00 -
HDP'li 5 isim hakkında taciz soruşturması

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Cizre'de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

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Yorumlar

Müslüman

Allahım(CC) sen bizim neslimizi bunların tacizinden muhafaza eyle Allahım.
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Yüksel

Evet ak partinin kadınları kollayan kadın kolları.Bu hdpli tecavuzculerede 81 ilde dava açacak misiniz merak içinde bekliyoruz.
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